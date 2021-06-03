Сенат Чехии рассмотрит отстранение Земана с поста президента. Среди причин называют и его реакцию на события по взрывам во Врбетице

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Ralf Hirschberger / picture alliance via Getty Images

Сенат Чехии на следующей неделе рассмотрит предложение комитета по безопасности об отстранении Милоша Земана с должности президента. Комитет считает, что он не справляется с функциями главы государства.

Об этом сообщает Czech Radio.

Глава комитета сенатор Павел Фишер заявил, что «кульминацией» стала реакция Земана на события по взрывам на складах во Врбетице, в организации которых Чехия обвинила ГРУ России.

«Я давно считаю действия Земана противоречащими Конституции. Кульминацией в этом смысле стало его поведение во время кризиса, связанного с делом о взрывах во Врбетице. 28 апреля все фракции Сената поручили комитету Сената по вопросам внешней политики, обороны и безопасности внимательно изучить, что сделал или упустил президент республики в связи с делом Врбетице. Сенат имеет исключительное право контролировать президента и поэтому обязан рассматривать действия президента», — заявил Фишер.

Кроме того, по словам сенатора, Земан в своих заявлениях, не только в деле Врбетице, показал, что «он дезориентирован, неверно цитирует Конституцию и интерпретирует реальность таким образом, что путает причину со следствием».

Фишер также обнародовал на своем сайте анализ действий Земана на президентском посту.

В канцелярии президента Чехии уже отреагировали на заявление комитета по безопасности, заявив, что этот шаг сенаторов «вызывает серьезное подозрение в совершении уголовного преступления — подрывной деятельности против республики».

Отметим, что согласно законодательству Чехии, в случае, если Сенат, верхняя палата парламента, утвердит предложение лишить Земана должности, окончательный вердикт еще предстоит вынести нижней Палате депутатов.