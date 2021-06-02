Хорватия обновила правила въезда. Что изменится для украинцев

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Jonathan Chng / Unsplash

В Хорватии обновили правила въезда для иностранных граждан. Украинцы могут въехать в страну даже с туристической целью, но при соблюдении соответствующих правил.

Об этом пишет посольство Украины в Хорватии в своем Facebook.

Разрешение на въезд в Хорватию будет выдаваться при условии подтверждения причины въезда, а также наличия или отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда), или теста на антиген (не позднее чем за 48 часов до въезда), или сертификата о полной вакцинации, или подтверждения того, что вы болели коронавирусом в течение последних 180 дней и получили хотя бы одну дозу вакцины. Без этих документов до сдачи теста на коронавирус в Хорватии нужно будет находиться на самоизоляции.

Украинцы могут въехать в страну по ряду оснований, в том числе и с туристической целью. Но для этого нужно предъявить документы об оплате любого жилья или яхты или же подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии.

Такой режим въезда будет действовать как минимум до 15 июня.