Новая Каледония проведет уже третий референдум за независимость от Франции
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Alain Pitton / NurPhoto via Getty Images
В Новой Каледонии назначили дату третьего референдума за независимость от Франции. Его проведут 12 декабря 2021 года.
Об этом сообщил министр заморских территорий Франции Себастьян Лекорню, пишет France Info.
Он отметил, что этот референдум нужно провести как можно скорее — для «стабильной политической, экономической и социальной жизни страны».
Также Лекорню подчеркнул, что дата проведения референдума обсуждению не подлежит.
- Новая Каледония — архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа. Вошла в состав Французской империи в 1853 году. В 1986 году она была внесена в список несамоуправляющихся территорий ООН (фактически — колоний других государств). Страна живет в основном за счет французских дотаций.
- По соглашениям 1998 года, до 2018 года должен был состояться референдум о независимости. При этом сторонники отделения от Франции получили возможность инициировать два аналогичных референдума до 2022 года. Первый состоялся в 2019 году — тогда 56,8% жителей высказались против независимости. Второй провели в октябре 2020 года — более 54% населения выступили против.