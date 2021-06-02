СНБО собирается на очередное заседание. Обсудят восемь вопросов, в том числе вступление Украины в НАТО

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Пресс-служба Офиса президента Украины

В Совете национальной безопасности и обороны анонсировали очередное заседание. Оно состоится в пятницу, 4 июня.

Об этом пишет пресс-служба СНБО.

«Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, представленную секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Она состоит из 8 вопросов», — говорится в сообщении.

Деталей об этих восьми вопросах в СНБО не сообщают. Лишь отмечают, что на заседании планируют обсудить выполнение предыдущих решений СНБО и интеграцию Украины в НАТО.