The Guardian: В тюрьме штата Аризона протестировали газовую камеру для казней. Все из-за нехватки препаратов для смертельных инъекций

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Департамент исполнения наказаний штата Аризона провел публичные закупки, на которых приобрел химикаты для смертной казни как с помощью газа, так и с помощью инъекции. В декабре 2020 года в тюрьме Флоренс отремонтировали газовую камеру и протестировали ее, подорвав дымовую гранату, чтобы проверить герметичность. Все это свидетельствует о желании местных властей восстановить смертную казнь с помощью газовой камеры.

Об этом говорится в расследовании The Guardian.

Департамент приобрел брикет цианистого калия и серную кислоту. Во время их взаимодействия образуется так называемая цианидная кислота, которая вызывает остановку дыхания. Похожее вещество — цианистый водород — использовали нацисты в газовых камерах своих концлагерей.

Также департамент приобрел и большую партию раствора пентобарбитала — главного ингредиента смертельных инъекций. Осужденные могу выбрать один из двух видов казни: в газовой камере или с помощью смертельной инъекции. Но адвокаты осужденных уверяют, что ни один из них не является гуманным, поскольку смерть наступает не сразу — их подзащитные будут определенное время мучиться и чувствовать боль.

Последним осужденным, которого казнили в газовой камере тюрьмы Флоренс, был Вальтер Лагранд в 1999 году. Его смерть тоже наступила не сразу — он умирал в течение 18 минут на глазах у своих близких и родственников убитого им человека. С тех пор такой вид казни в Аризоне не применялся, осужденные получали смертельную инъекцию.

Однако теперь США столкнулись с нехваткой подобных инъекций. Дело в том, что главный компонент — пентобарбитал — в США не производится и его приходится закупать в других странах. Но те под давлением правозащитников устанавливают запрет на продажу Штатам этого химического вещества. Еще в 2013 году в некоторых штатах начался дефицит смертельных инъекций, а эксперименты с другими веществами были неудачными. При этом ни одна американская компания не хочет производить пентобарбитал, чтобы не участвовать в публичных закупках ингредиентов для казней.

Однако власти Аризоны смогли приобрести пентобарбитал на более $1,5 миллиона. Журналисты выяснили, что в документах информация о поставщике отсутствует, а товар поступает в коробках без надписей. Поэтому они предполагают, что закупка прошла нелегально и по значительно завышенной цене.

США — одна из 54 стран мира, которые до сих пор не отказались от смертной казни. Но каждый штат самостоятельно решает этот вопрос, в некоторых из них смертная казнь не применяется. Смертельная инъекция остается основным способом казни, но некоторые штаты предлагают и другие: газовую камеру, расстрел или электрический стул.