Луческу продолжит тренировать «Динамо» минимум 2 года

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Пресс-служба ФК «Динамо» (Киев)

Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» останется наставником игроков минимум до лета 2023 года. Президент клуба Игорь Суркис и Луческу согласовали опцию продления контракта.

Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

В «Динамо» отмечают, что решение продлить контракт связано с тем, что в этом году клуб завоевал чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.

«Надеюсь, что ближайшие два года — это только начало новой, победной страницы в истории «Динамо», и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути. За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед, и мы надеемся, что прогресс продолжится», — сказал Суркис.