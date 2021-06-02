Малайзия вызывает посла Китая из-за нарушения ее воздушного пространства

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Малайзия обвинила Китай в нарушении ее воздушного пространства.

Об этом пишет BBC.

16 китайских военных самолетов пролетели через восточный штат Саравак. После обнаружения «подозрительной» активности над Южно-Китайским морем для перехвата самолетов подняли истребители.

Министерство иностранных дел Малайзии охарактеризовало этот маневр как «серьезную угрозу национальному суверенитету». Однако Китай заявил, что его самолеты соблюдают нормы международного права. Малайзия вызовет из-за этого инцидента посла Китая.

Малайзия, Филиппины, Бруней, Тайвань и Вьетнам оспаривают притязания Китая на почти все Южно-Китайское море. Споры продолжаются десятилетиями, но в последние годы напряженность усилилась.