Министр Ляшко рассказал, что вакцинированные CoronaVac после решения ВОЗ смогут получить международные сертификаты
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- Алексей Ярмоленко
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Tim Reckmann / Flickr
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после решения Всемирной организации здравоохранения разрешить использование вакцины CoronaVac все привитые ею украинцы смогут получить международный сертификат.
Об этом он написал в своем Facebook.
«ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества. Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививок», — пояснил Ляшко.
- Всемирная организация здравоохранения сертифицировала китайскую вакцину CoronaVac производства компании Sinovac. На основе полученных данных ВОЗ рекомендует эту вакцину для людей от 18 лет. Вторую дозу препарата следует вводить через две-четыре недели. Там отметили, что вакцина показала свою эффективность в 51% от заражения коронавирусом и в 100% от госпитализации из-за этой болезни.
- Украина подписала контракт на поставку 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac, из которых ранее уже получили 1,2 миллиона. Учитывая доставленные 26 мая 500 тысяч доз, страна еще должна получить 200 тысяч. Прививать препаратом CoronaVac в Украине начали 13 апреля.