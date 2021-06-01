В Эстонии разрешили не носить маски в помещениях

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Эстонские власти решили смягчить карантинные меры в стране и разрешить не носить маски в помещении.

Об этом пишет издание ERR.

Как отметила премьер-министр страны Кая Каллас, такое решение было принято на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. Обязанность носить маску заменят на рекомендацию. Глава правительства подчеркнула, что болезнь никуда не делась, поэтому в закрытых помещениях все же стоит носить маску.

У Департамента здоровья остается право в любой момент потребовать носить маски в некоторых помещениях или на конкретных мероприятиях. Кроме этого, работодатели имеют право требовать от своих работников или клиентов носить маски.

В то же время министр здравоохранения Танель Кийк отметил, что маски останутся обязательными в больницах.

«Там ношение маски должно оставаться нормой до тех пор, пока эпидемия не утихнет. Особый порядок могут устанавливать и другие учреждения. Например, дома престарелых могут требовать от посетителей носить маску или защитный визор», — пояснил он.