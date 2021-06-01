В Эстонии разрешили не носить маски в помещениях
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Эстонские власти решили смягчить карантинные меры в стране и разрешить не носить маски в помещении.
Об этом пишет издание ERR.
Как отметила премьер-министр страны Кая Каллас, такое решение было принято на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. Обязанность носить маску заменят на рекомендацию. Глава правительства подчеркнула, что болезнь никуда не делась, поэтому в закрытых помещениях все же стоит носить маску.
У Департамента здоровья остается право в любой момент потребовать носить маски в некоторых помещениях или на конкретных мероприятиях. Кроме этого, работодатели имеют право требовать от своих работников или клиентов носить маски.
В то же время министр здравоохранения Танель Кийк отметил, что маски останутся обязательными в больницах.
«Там ношение маски должно оставаться нормой до тех пор, пока эпидемия не утихнет. Особый порядок могут устанавливать и другие учреждения. Например, дома престарелых могут требовать от посетителей носить маску или защитный визор», — пояснил он.
- В Эстонии с 17 мая стартовала всеобщая вакцинация от COVID-19. Дозы вакцины теперь смогут получить лица от 16 до 49 лет. Возрастная категория старше 50 лет уже вакцинируется препаратом от AstraZeneca. Люди моложе 50 лет получат уколы вакцинами Pfizer, Moderna и Janssen.