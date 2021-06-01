Зеркаль после ухода из «Нафтогаза» стала советницей министра энергетики

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Соколовская Инна / УНИАН

Бывшая советница председателя правления «Нафтогаза» Елена Зеркаль перешла на работу в Министерство энергетики.

Об этом сообщается в Facebook ведомства.

Там опубликовали новость о том, что 1 июня министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с еврокомиссаром Кадри Симсон, на которой они обсудили выполнение Меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству между Украиной и ЕС и Соглашение об ассоциации.

«Стороны уделили внимание вопросу газопровода «Северный поток — 2». Еврокомиссар Кадри Симсон подтвердила, что позиция европейской стороны по этому вопросу неизменна: «Северный поток — 2» не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта», — отметили в Минэнергетики.

Там также сообщили, что на встрече, кроме министра, присутствовали его заместитель Ярослав Демченков и советник Елена Зеркаль. До этого Зеркаль не сообщала, что идет работать в Министерство энергетики.