Семь стран-членов ЕС начали использование цифровых сертификатов вакцинации

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Семь стран-членов ЕС с 1 июня начали выдавать тем, кто полностью завершил вакцинацию от коронавируса, цифровые сертификаты.

Об этом пишет пресс-служба Еврокомиссии.

Первыми к этой инициативе присоединились Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. Постепенно выдачу сертификатов вакцинации начнут и другие страны, которые хотят проверить системы проверки этих документов.

Сейчас введение сертификатов вакцинации будет добровольным, но с 1 июля документ станет обязательным для всех стран. Его цель — значительно упростить путешествия внутри Евросоюза без необходимости сдавать тесты или сидеть на карантине.