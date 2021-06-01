Погода 2 июня: синоптики прогнозируют облачность и дожди
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
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Гонтарь Владимир / УНИАН
В среду, 2 июня, в большей части областей Украины ожидаются дожди.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В южных, восточных и центральных областях ожидается переменная облачность и умеренные дожди с грозами. В Луганской, Донецкой, Запорожской, местами в Херсонской и Харьковской областях синоптики прогнозируют значительные дожди, днем в отдельных районах — град.
На остальной территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в северных областях ночью местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 7—12 м/с, местами порывы ветра и шквалы 15—20 м/с. Температура ночью +9...+14 °C, в западных и северных областях +6... +11 °C; днем +14... + 19 °С.
Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в выходные 5—6 июня температура воздуха в Украине повысится до более +20 °С, а в уик-энд будет дождевая и прохладная погода.
- В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на июнь 2021 года — осадки и температура будут в пределах климатической нормы. После первой декады июня температура начнет повышаться и достигнет 40 °С.