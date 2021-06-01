В Чехии мужчину приговорили к 20 годам заключения за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков

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Суд Праги заочно приговорил к 20 годам заключения гражданина Чехии, который участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне «ЛНР».

Об этом сообщает издание Novinky.

32-летнего Мартина Кантора признали виновным по обвинению в террористическом акте и участии в террористической группе. Мужчину судили заочно, поскольку он не вернулся из Украины в Чехию и его местонахождение неизвестно. Приговор не окончательный.

В 2015 году Кантор вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс, где, согласно обвинительному заключению, прошел подготовку и стал снайпером боевиков «ЛНР». Согласно досье, он дослужился до сержанта и участвовал в боевых действиях.

«Как член разведывательно-диверсионной группы он лично устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения», — сказал прокурор Мартин Били.

Во время судебного процесса заслушали нескольких экспертов и свидетелей — друзей Кантора. Они рассказали, что подсудимый высказывал желание участвовать в боевых действиях в Украине на стороне пророссийских сепаратистов и писал им о своих успехах в армии боевиков.

Один из друзей Кантора заявил, что они поддерживали контакт до 2016 года. Затем он якобы получил по электронной почте сообщение о том, что Кантор мертв, но подтвердить это не удалось.