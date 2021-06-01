Оккупационный суд в Крыму приговорил главу Меджлиса Чубарова к 6 годам колонии

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Иванов Алексей / УНИАН

Оккупационный «Верховный суд» Крыма заочно приговорил главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к шести годам тюрьмы.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Чубарова приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима, штрафу в размере 200 тысяч рублей (75 тысяч гривен) и к 200 часам исправительных работ за якобы «организацию массовых беспорядков» 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента. В этот день состоялся многолюдный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины.

Денисова заявила, что Украина не признает это решение, подчеркнув, что Чубаров был лишен права на справедливое судебное разбирательство, доступа к правосудию и эффективной юридической защите, что является прямым нарушением Европейской Конвенции по правам человека.

«Сегодняшний приговор стал еще одним свидетельством того, что страна-оккупант продолжает политику преследования и репрессий украинских граждан. Призываю международное сообщество отреагировать на эти факты и усилить давление на агрессора, чтобы заставить выполнять нормы международного права и немедленно освободить всех, кого незаконно удерживают в РФ и на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей», — пояснила она.

Прокуратура Автономной республики Крым сообщила, что возбудила по данному факту уголовное производство. «Прокуратура автономии квалифицирует такие противоправные действия оккупантов по ч.1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет», — сообщили в прокуратуре.

Там объяснили, что такими действиями оккупационные правоохранительные и судебные органы нарушают нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Сам Чубаров в комментарии «Радио Свобода» назвал этот «приговор» ничтожным. «Понятно, что это решение юридически ничтожно, поскольку оно принято российским оккупационным судом. Все те люди, которые инициировали и фабриковали это дело, а также те, кто объявлял решение сегодня — реальные преступники, их всех догонит соответствующая наказание», — сказал Чубаров.

Лидер крымских татар отметил, что это решение будет обжаловано в Европейском суде по правам человека «после прохождения всех российских судебных инстанций».