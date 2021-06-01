Заместитель главы ОП Тимошенко: Украина способна обеспечить до 400 тысяч вакцинаций в неделю

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Christopher Furlong / Staff / Getty Images

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Украина может вакцинировать до 400 тысяч граждан в неделю — система это позволяет.

Он этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

«Сейчас мы понимаем, что в неделю можем обеспечить до 400 тысяч вакцинаций. Мы ускоряем темпы поставок, система готова», — сказал он, подчеркнув, что реальные темпы зависят от объемов и графика поставки вакцин.

По словам Тимошенко, пока проблемы с вакцинацией населения нет. «Мы подготовились. Дальше — вопрос поставок. Это же проблема не только Украины — дефицит вакцины есть везде», — сказал он.