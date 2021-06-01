«Где-то промахнулись». В Офисе президента анонсировали смену глав некоторых ОГА

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал смену глав некоторых областных государственных администраций.

Об этом он рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Сразу скажу: будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Приоткрывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов», — сказал он.

Тимошенко напомнил, что в последнее время поменяли многих глав администраций, и отметил, что «где-то, бесспорно, промахнулись».

«В большинстве случаев не хочется назначать бизнесменов, потому что на их бизнес-территориях есть какие-то свои интересы и не хочется, чтобы эти интересы были выше интересов государства. На уровне Офиса президента в целом практика с бизнесменами закончилась. Теперь это бюрократы, политики, управленцы, исполнительная власть», — сказал он.

Тимошенко добавил, что в Офисе президента «смогли в целом уравновесить историю с мэрами». «С ними нужно находить точки соприкосновения, у них есть свои просьбы, проблемы, и мы стараемся их решать», — сказал замглавы ОП.