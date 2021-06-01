Минздрав Украины зарегистрировал COVID-вакцину AstraZeneca, произведенную в Евросоюзе
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину против коронавируса компании AstraZeneca, изготовленную в Европейском Союзе, для экстренного применения.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«Это вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Италии и имеет торговое название AstraZeneca», — заявили в ведомстве, добавив, что ее уже одобрили Великобритания, ЕС, Индия и Канада.
В Минздраве ожидают, что до 6 июня в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину прибудет еще 705 600 доз вакцины AstraZeneca. Этой партией будут прививать тех, кто уже получил первую прививку (медики, военные, соцработники, священники), а также сотрудников Министерства внутренних дел, Службы безопасности и людей в возрасте от 65 лет.
«Вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, или общественные деятели», — добавили в ведомстве.
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