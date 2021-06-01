Турция ответила на упреки России по поводу продажи беспилотников Украине: Наша позиция по Крыму известна

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В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали «рекомендации» России прекратить военное сотрудничество с Украиной. В Анкаре отметили, что соглашение о продаже беспилотников Украине не затрагивает другие страны, и напомнили, что Россия поставляет ракеты в Сирию.

Об этом заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, сообщают NTV и Укринформ.

«Это торговля. Соглашение с Украиной было заключено много лет назад. Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Мы не ставили это под сомнение, когда так случилось», — сказал глава МИД Турции.

Чавушоглу добавил, что во всем мире существует большой спрос на беспилотные летательные аппараты. Также он подчеркнул, что позиция Турции о непризнании аннексии Крыма Россией остается неизменной.

«Наша позиция по Крыму известна. Мы также озвучиваем это россиянам. Мы говорим о том, что ее решения — в политической плоскости», — подчеркнул он.

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Отметим, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью одному из российских изданий «рекомендовал» турецким коллегам «прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева». Он также заявлял, что «поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России».