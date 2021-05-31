Следующий саммит Украина-ЕС состоится в октябре
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Flickr / EU-Ukraine Cooperation
Следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале замглавы комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз, глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.
«На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики сообщили, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021 года», — написала она.
- Предыдущий 22-й саммит Украина-ЕС провели в Брюсселе 6 октября 2020 года. Тогда правительство Украины и Европейская комиссия подписали три соглашения о выделении Украине €60 миллионов. Также были подписаны два соглашения с Европейским инвестиционным банком.
- Перед началом прошлогоднего саммита Еврокомиссия заверила, что Украина выполняет все условия для безвизового режима.
- Саммиты Украина-ЕС проводят ежегодно с 1997-го. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе.