Румыния вводит новые правила въезда, в том числе для украинцев
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- Костя Андрейковец
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Румыния с 1 июня вводит новые правила въезда на свою территорию для иностранных граждан, в том числе для украинцев. В частности, отменили запрет въезда через пункты пропуска госграницы.
Об этом сообщает посольство Украины в Румынии.
Двухнедельный карантин не придется проходить в полностью вакцинированным и тем, кто переболел коронавирусом в течение 90 дней до въезда и может подтвердить это документально.
Без результата ПЦР-теста могут въезжать дети до трех лет. Детям от трех до 16 лет потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда.
Также от обязательного 14-дневного карантина освобождаются дипломаты, сотрудники международного транспорта, несколько категорий приезжающих для бизнеса, спортсмены, журналисты и транзитные пассажиры с отрицательным результатом ПЦР-теста.
- Правительство Болгарии обновило правила въезда для украинцев. Туристы из Украины смогут въехать в эту европейскую страну с 1 июня до 31 июля.
- Правительство Грузии с 1 июня открывает сухопутные границы страны, которые из-за карантинных ограничений были закрыты с марта 2020 года.