Румыния вводит новые правила въезда, в том числе для украинцев

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Румыния с 1 июня вводит новые правила въезда на свою территорию для иностранных граждан, в том числе для украинцев. В частности, отменили запрет въезда через пункты пропуска госграницы.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии.

Двухнедельный карантин не придется проходить в полностью вакцинированным и тем, кто переболел коронавирусом в течение 90 дней до въезда и может подтвердить это документально.

Без результата ПЦР-теста могут въезжать дети до трех лет. Детям от трех до 16 лет потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда.

Также от обязательного 14-дневного карантина освобождаются дипломаты, сотрудники международного транспорта, несколько категорий приезжающих для бизнеса, спортсмены, журналисты и транзитные пассажиры с отрицательным результатом ПЦР-теста.