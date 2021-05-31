В ООН зафиксировали первый случай в истории, когда боевой дрон автономно атаковал людей

Новости

Экспертная группа Совета Безопасности ООН по Ливии сообщила о возможном первом в истории случае атаки боевого дрона на людей в полностью автономном режиме (без участия и команды человека).

Об этом пишут Axios и Daily Star, ссылаясь на доклад группы.

Речь об эпизоде 2020 года. Квадрокоптер-камикадзе Kargu-2 турецкой компании STM самостоятельно выследил и атаковал группу солдат Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, которые отступали. Возможно, это первая подобная атака, когда дрон атакует людей без каких-либо инструкций.

Подробная информация об атаке в отчете не представлена. Неизвестно, были ли жертвы.

Специалист Национального консорциума по изучению терроризма и антитеррористической политики Зак Калленборн заявил, что если жертвы подтвердятся, то это будет первый случай убийства человека автономным оружием на основе искусственного интеллекта.

Такое положение вещей уже вызывает споры и опасения, поскольку неизвестно, насколько хорошо работает система распознавания объектов.

Организация Human Rights Watch призвала запретить разработку подобного оружия.