В ООН зафиксировали первый случай в истории, когда боевой дрон автономно атаковал людей
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Экспертная группа Совета Безопасности ООН по Ливии сообщила о возможном первом в истории случае атаки боевого дрона на людей в полностью автономном режиме (без участия и команды человека).
Об этом пишут Axios и Daily Star, ссылаясь на доклад группы.
Речь об эпизоде 2020 года. Квадрокоптер-камикадзе Kargu-2 турецкой компании STM самостоятельно выследил и атаковал группу солдат Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, которые отступали. Возможно, это первая подобная атака, когда дрон атакует людей без каких-либо инструкций.
Подробная информация об атаке в отчете не представлена. Неизвестно, были ли жертвы.
Специалист Национального консорциума по изучению терроризма и антитеррористической политики Зак Калленборн заявил, что если жертвы подтвердятся, то это будет первый случай убийства человека автономным оружием на основе искусственного интеллекта.
Такое положение вещей уже вызывает споры и опасения, поскольку неизвестно, насколько хорошо работает система распознавания объектов.
Организация Human Rights Watch призвала запретить разработку подобного оружия.
- В мае Вооруженные силы Украины приняли на вооружение отечественный беспилотный комплекс «Лелека-100» производства украинской компании DeViRo.
- 26 ноября 2020 года главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак заявил, что в 2021 году Украина купит пять турецких ударных дронов Bayraktar с новыми характеристиками. ВСУ с 2019 года имеют на вооружении 6 беспилотников Bayraktar TB2 с ракетами MAM-L турецкой Roketsan. Кроме этого, Украина в 2021 году может получить свой ударный беспилотник «Сокол-300».