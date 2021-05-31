В Индии более 20 заключенных отказались выходить из тюрьмы из-за опасности коронавируса

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В индийском штате Уттар-Прадеш 21 заключенный из девяти тюрем отказался выходить условно-досрочно из-за опасности коронавируса.

Об этом пишет India Today.

Осужденные направили властям соответствующие письма-прошения, в которых указали, что в условиях пандемии в тюрьмах намного безопасней. В заключении им предоставляют питание по расписанию и осмотр врачей. На воле они боятся столкнуться с «борьбой за выживание».

«Поскольку они представили прошения в письменной форме, очевидно, что мы должны принять их позицию и уважать ее», — заявил глава администрации индийских тюрем Ананда Кумар.

Индия сейчас является главным очагом распространения коронавируса. 8 мая Верховный суд распорядился освободить часть заключенных для разгрузки тюрем. В марте 2020 года из-за пандемии из 71 тюрьмы штата отпустили 11 тысяч человек.