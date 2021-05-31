Бывший главарь «ДНР» Бородай стал кандидатом в депутаты от партии Путина
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Экс-главарь террористов «ДНР» Александр Бородай баллотируется в Государственную думу Российской Федерации от президентской партии «Единая Россия».
Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. Также он показал скриншот с сайта «Единой России».
Бородай намерен избираться от Ростовской области. В его биографии указано, что сейчас он занимает должность заместителя гендиректора по развитию в ООО «Царьград». Также указано, что он является председателем правления «Союза добровольцев Донбасса», в который входят российские боевики.
Для Бородая избрание в Государственную думу будет не только публичной легитимизацией его политического статуса. Фактически он станет представителем боевиков «ДНР» в российском парламенте.
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