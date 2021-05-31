Украина, Грузия и Молдова попросили ЕС разработать механизм для передачи им вакцин от коронавируса

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Украина, Грузия и Молдова обратились к Европейскому Союзу с просьбой разработать механизм передачи вакцин от коронавируса для стран «Восточного партнерства».

Об этом говорится в совместном заявлении трех правительств, опубликованном на сайте Кабмина.

«Страны Ассоциированного трио убеждены, что только объединенные усилия всех партнеров помогут восстановить равновесие в темпах вакцинации в государствах-членах и странах-партнерах ЕС, что в свою очередь будет способствовать скорейшему преодолению вызванного пандемией COVID-19 эпидемиологического кризиса», — отмечают премьеры трех стран.

Они также напоминают ЕС, что подобный механизм уже был применен к балканским странам.