Украина, Грузия и Молдова попросили ЕС разработать механизм для передачи им вакцин от коронавируса
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- Алексей Ярмоленко
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Украина, Грузия и Молдова обратились к Европейскому Союзу с просьбой разработать механизм передачи вакцин от коронавируса для стран «Восточного партнерства».
Об этом говорится в совместном заявлении трех правительств, опубликованном на сайте Кабмина.
«Страны Ассоциированного трио убеждены, что только объединенные усилия всех партнеров помогут восстановить равновесие в темпах вакцинации в государствах-членах и странах-партнерах ЕС, что в свою очередь будет способствовать скорейшему преодолению вызванного пандемией COVID-19 эпидемиологического кризиса», — отмечают премьеры трех стран.
Они также напоминают ЕС, что подобный механизм уже был применен к балканским странам.
- 17 мая 2021 года Украина, Молдова и Грузия основали новый формат сотрудничества под названием «Ассоциированное трио» для совместной евроинтеграции и будущего вступления в ЕС.
- В Европейском Союзе заявили, что поддерживают стремление Украины, Грузии и Молдовы к интеграции в ЕС и одобряют создание «Ассоциированного трио».