КНУ имени Шевченко лишит Лукашенко звания почетного доктора 7 июня

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лишит звания почетного доктора самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщил ректор КНУ Владимир Бугров на форуме «Украина 30. Образование».

«Я обратился к Ученому совету, чтобы разработать процедуру, ее действительно сегодня нет. Но уже три комиссии совета разработали такую процедуру. Там основаниями являются нарушения прав человека, неуважение к государству Украина. 7 июня заседание Ученого совета университета, на котором будет два вопроса: утверждение процедуры и лишение статуса почетного доктора Александра Лукашенко», — пояснил он.

По словам Бугрова, большинство членов Ученого совета выступают за лишение Лукашенко звания почетного доктора, а потому7 июня соответствующее решение будет принято.