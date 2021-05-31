США передадут Украине еще три патрульных катера Island
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- Олег Панфилович
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США передадут Украине до конца года еще три быстроходных патрульных катера Island.
Об этом сообщает Министерство обороны.
«Восстанавливая боевые способности отечественного флота, мы переоснащаем его вооружением, совместимым с образцами государств-членов НАТО. Поэтому все три катера типа Island поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями», — подчеркнул министр обороны Андрей Таран.
На катерах, которые будут носить названия «Сумы» и «Фастов», в американском городе Балтимор завершили ремонт. Сейчас на них налаживают механизмы и системы и устанавливают вооружение. Эти два катера планируется отправить в Украину в течение третьего квартала текущего года. Также соответствующие технические работы проводят и на третьем патрульном катере Р194. Он оснащен оружием, оборудованием и техническими средствами и будет доставлен в Одессу в конце 2021 года. Таким образом, до конца этого года в составе Военно-Морских сил сформируют дивизион из пяти патрульных катеров Island.
- В январе украинские моряки отправились в США, чтобы пройти подготовку по освоению катеров класса Island, которые ранее получил флот Украины.
- В марте Министерство обороны США объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $125 миллионов. Пакет USAI содержит два дополнительных вооруженных патрульных катера Mark IV (США уже передали шесть таких).