В Киеве на этой неделе начнется вакцинация педагогов. Прививки будут делать препаратом Pfizer
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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В Киеве на этой неделе начнется вакцинация против коронавируса работников образовательных учреждений. Для этого подготовлено 10 прививочных центров — по одному в каждом районе столицы.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, его цитирует пресс-служба администрации.
«В каждом районе определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособлені для этого школьные спортивные залы. Там можно оптимально отработать логистику вакцинальной сессии», — рассказал Поворозник.
Он уточнил, что предварительно КГГА провела опрос среди педагогов о согласии на вакцинацию. «Сейчас имеем определенную потребность в вакцинах по районам. Всех педагогов, кто изъявил желание привиться, предупредят о месте и времени проведения вакцинации», — добавил Поворозник.
В КГГА напомнили, что прививки педагогов будут делать вакцинами Pfizer, которые поступят в соответствии с распределением Министерства здравоохранения.
- Напомним, новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за лето планирует добиться вакцинации 5 миллионов украинцев двумя дозами (полностью вакцинировать от коронавируса), или же сделать 10 миллионов прививок.
- В Украине разрабатывают три вакцины от коронавируса, одну из них — частная компания.