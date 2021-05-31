Население крупнейшего города Вьетнама проверят на коронавирус. Там живет около 9 миллионов человек
- Автор:
- Олег Панфилович
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Власти самого большого города Вьетнама — Хошимина — решили протестировать на коронавирус все население 9-миллионного города.
Об этом пишет BBC.
В стране зарегистрировано чуть более 7 тысяч случаев заражения и 47 смертей. Отмечается, что при скорости тестирования в 100 тысяч в день на проверку всего населения потребуется более четырех месяцев.
Помимо тестирования, официальные лица также объявили о новых ограничениях в городе, которые продлятся 15 дней, начиная с 31 мая. В частности, будут закрыты магазины и рестораны, а также храмы.
- 28 мая министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что в стране зафиксирован гибридный вариант COVID-19 — с характеристиками «британского» и «индийского» штаммов. Его диагностировали 28 мая сразу у нескольких человек. Отмечается, что гибридный штамм гораздо более заразный и легко передается по воздуху.