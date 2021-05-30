«Температура вспомнит про +20 градусов». Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

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Потепление в Украину придет на следующей неделе — в выходные 5—6 июня температура воздуха будет выше +20 °С.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«5—6 июня температура повысится и вспомнит про +20 градусов», — написала она.

Также Диденко рассказала, что в течение рабочей недели в Украине будет прохладно, и отметила, что будут «актуальны плащи и легкие куртки».