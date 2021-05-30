Во Франции провели ковидный эксперимент — концерт для зрителей в масках, но без социальной дистанции
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- Алексей Ярмоленко
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Twitter / nicola sirkis
Во французской столице Париже провели экспериментальный концерт для пяти тысяч зрителей. Они были в масках, но не соблюдали социальную дистанцию.
Об этом пишет The Associated Press.
Мероприятие организовали для того, чтобы протестировать подобные концерты после пандемии коронавируса и возобновить их.
Концерт сыграли французская рок-группа Indochine и диджей Этьен де Креси. Все зрители были в масках и могли свободно танцевать, не соблюдая социальную дистанцию.
Мероприятие было бесплатным, но зрители должны были сдать три теста на коронавирус: два до концерта и один после него. Также было и возрастное ограничение — пускали только людей от 18 до 45 лет без других заболеваний.
- В Барселоне организаторы экспериментального концерта на 5 тысяч человек во время пандемии заявили, что после мероприятия не выявили никаких признаков заражения коронавирусом среди посетителей.