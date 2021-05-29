Ляшко: Минздрав изменит индикаторы «зеленой» зоны, что должно позволить украинцам ездить в ЕС без паспортов вакцинации

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Украина пересмотрит показатели «зеленой» зоны в соответствии с обновленными индикаторами Европейского Союза, что должно позволить украинцам въезжать в ЕС даже без паспортов вакцинации.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы изменим показатели, которые будут соответствовать индикаторам, действующим в ЕС. Если мы достигнем индикаторов, которые приняты в ЕС, и перейдем в «зеленую» зону, это будет свидетельствовать о том, что мы даже без паспортов вакцинации сможем посещать страны ЕС. Это то, к чему мы стремимся», — сказал он журналистам в субботу.

По правилам ЕС, в «зеленую» зону попадают страны, где в течение двух недель прирост новых случаев коронавируса составляет меньше 25 случаев на 100 тысяч населения, а процент положительных результатов тестов — меньше 4%.