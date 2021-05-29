Ляшко предложил назначить главным санитарным врачом руководителя Центра общественного здоровья

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко подал кандидатуру руководителя Центра общественного здоровья Игоря Кузина на должность главного санитарного врача.

Об этом он сообщил журналистам, сообщает «РБК-Украина».

Именно с должности главного санитарного врача Ляшко возглавил Минздрав. Кандидатуру Кузина предложат Кабинету министров. «На должность главного санитарного врача я подал кандидатуру Игоря Кузина, который работал со мной в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья», — сказал министр.

Он также добавил, что предложил назначить Петра Емца заместителем министра здравоохранения по экономическому блоку. Главный санитарный врач также является одним из заместителей главы Минздрава.