Ляшко предложил назначить главным санитарным врачом руководителя Центра общественного здоровья
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- Олег Панфилович
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко подал кандидатуру руководителя Центра общественного здоровья Игоря Кузина на должность главного санитарного врача.
Об этом он сообщил журналистам, сообщает «РБК-Украина».
Именно с должности главного санитарного врача Ляшко возглавил Минздрав. Кандидатуру Кузина предложат Кабинету министров. «На должность главного санитарного врача я подал кандидатуру Игоря Кузина, который работал со мной в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья», — сказал министр.
Он также добавил, что предложил назначить Петра Емца заместителем министра здравоохранения по экономическому блоку. Главный санитарный врач также является одним из заместителей главы Минздрава.
- Верховная Рада 20 мая проголосовала за назначение главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения. Это решение поддержали 262 нардепа. Причиной отставки Максима Степанова назвали провал вакцинации.
- Ляшко планирует заменить около 50% руководящего состава Министерства здравоохранения, в том числе трех заместителей.