На Закарпатье восстановили аэропорт «Ужгород». Первый рейс он примет 2 июня
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Международный аэропорт «Ужгород» восстановлен и готовится принимать самолеты.
Об этом сообщает Закарпатская облгосадминистрация.
Первый рейс авиакомпании Windrose из Киева в Ужгород и обратно запланирован на 2 июня. Перелеты из Ужгорода в Киев компания будет выполнять три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу.
Заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий заявил, что сейчас идут переговоры с Windrose о расширении маршрутов.
- В сентябре 2020 года Украина и Словакия подписали соглашение о восстановлении работы аэропорта «Ужгород». Его особенность в том, что при посадке и взлете самолеты заходят в воздушное пространство Словакии, что влекло за собой ряд трудностей. В августе 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина договорилась со Словакией разблокировать работу аэропорта.
- В Закарпатской области построят еще один аэропорт. Пока его рабочее название «Мукачево-3».