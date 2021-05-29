На Закарпатье восстановили аэропорт «Ужгород». Первый рейс он примет 2 июня

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Международный аэропорт «Ужгород» восстановлен и готовится принимать самолеты.

Об этом сообщает Закарпатская облгосадминистрация.

Первый рейс авиакомпании Windrose из Киева в Ужгород и обратно запланирован на 2 июня. Перелеты из Ужгорода в Киев компания будет выполнять три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу.

Заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий заявил, что сейчас идут переговоры с Windrose о расширении маршрутов.