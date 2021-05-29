Госдеп США запросил $6,1 миллиарда на военную помощь другим странам. В списке и Украина
- Автор:
- Костя Андрейковец
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USTRANSCOM / Twitter
Госдепартамент США запрашивает у Конгресса $6,1 миллиарда на финансовую помощь в военных целях государствам-союзникам. Из этой суммы почти $300 миллионов предназначено странам Европы и Евразии для противодействия России.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на бюджетный запрос Госдепа.
В число приоритетных получателей входят Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва.
Также Госдеп просит $112 миллионов на обучение иностранных военных, из которых $27 миллионов предлагается направить в Европу и Евразию для усиления региональной безопасности и взаимодействия с силами НАТО. Среди получателей средств указана и Украина.
Как передает РБК-Украина, в целом Госдеп на помощь Украине запросил $255 миллионов на 2022 финансовый год.
Помощь должна усилить противодействие агрессии РФ, ускорить процесс реформ по борьбе с коррупцией, в том числе за счет электронного управления, улучшить деловой климат в стране, поддержать энергобезопасность за счет реформирования компании «Нафтогаз», улучшить систему здравоохранения и поддерживать усилия по достижению мира на Донбассе. Именно такие требования ставят США перед Украиной.
- В марте Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $125 миллионов. Пакет USAI включает два дополнительных катера Mark IV, контрартиллерийские радары, тактическое и медицинское оборудование, консультативные услуги и обучение.
- 11 июня 2020 года Министерство обороны США объявило о выделении $250 миллионов на поддержку безопасности Украины. После этого США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Шесть катеров сразу начали готовить к отправке.