В Украине 3 тысячи новых COVID-больных. Выздоровели 10 тысяч людей
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Plastifikator x «Бабель»
В Украине за прошлые сутки зарегистрировали 3 096 новых COVID-больных, среди которых 144 ребенка и 55 медиков. Больше всего новых больных в Киеве (377), Днепропетровской (261) и Львовской (231) областях.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За 28 мая в больницы доставили 1 309 человек. Умерли 156 людей, выздоровели — 10 199.
Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 199 769 заражений (выздоровели 2 030 415 человек) и 50 388 летальных исходов.
- С 29 мая в Украине открываются три крупных центра вакцинации — в Киеве (на базе Международного выставочного центра), Львове (на базе стадиона «Арена Львов») и в Одессе (на базе Национального университета «Одесская юридическая академия»).
- В центрах будут вакцинировать тех, кто записался через «Дію». Приглашать будут по телефону.