В Украине 3 тысячи новых COVID-больных. Выздоровели 10 тысяч людей

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В Украине за прошлые сутки зарегистрировали ​​3 096 новых COVID-больных, среди которых 144 ребенка и 55 медиков. Больше всего новых больных в Киеве (377), Днепропетровской (261) и Львовской (231) областях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За 28 мая в больницы доставили 1 309 человек. Умерли 156 людей, выздоровели — 10 199.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 199 769 заражений (выздоровели 2 030 415 человек) и 50 388 летальных исходов.