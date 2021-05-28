Twitter тестирует платную подписку. За $2,99 пользователи получат ряд привилегий

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Компания Twitter начала тестировать платную подписку Twitter Blue, которая будет стоить 2,99 доллара в месяц.

Об этом сообщила исследовательница приложений Джейн Вонг, которая стала первым платным подписчиком Twitter Blue.

Пока известно, что платные пользователи смогут сохранять твиты в закладках, отменять отправленные твиты и получат доступ к режиму чтения одним текстом длинных цепочек твитов.

Вонг напомнила, что в начале мая Twitter купила сервис Scroll, который позволяет просматривать контент на сайтах-партнерах без рекламы. Это, по ее словам, говорит о том, что в Twitter Blue будет включено удобное чтение новостей.

Кроме этого, платные пользователи смогут менять цвет иконки приложения и настраивать цветовые гаммы.