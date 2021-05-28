Марсианский вертолет Ingenuity полетел в шестой раз, но с проблемами

Новости

@NASAJPL / Twitter

Марсианский вертолет Ingenuity 27 мая совершил свой шестой полет на Красной планете, но на этот раз с небольшими проблемами.

Об этом сообщает NASA.

Вертолет по команде поднялся на высоту 10 метров и переместиться на скорости 4 метра в секунду на 150 метров в юго-западном направлении. Дальше Ingenuity должен была продвинуться еще на 15 метров к югу для фотосъемки местности, а потом еще на 50 метров к северо-востоку и сесть.

Телеметрия показала, что первый 150-метровый участок Ingenuity прошел «без сучка и задоринки», но потом он начал раскачиваться, теряя и набирая скорость. Так продолжалось до конца полета, а бортовые датчики показали отклонения по крену более чем 20 градусов. Вертолет сел успешно.

В NASA выяснили, что примерно на 54-й секунде полета в программе вертолета произошел сбой, который выбил таймер на фотокамере, негативно повлияв на систему навигации.

Несмотря на это, шестой полет Ingenuity на Марсе в NASA считают успешным. Все данные о сбое тщательно проанализируют.