Марсианский вертолет Ingenuity полетел в шестой раз, но с проблемами
- Автор:
- Костя Андрейковец
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@NASAJPL / Twitter
Марсианский вертолет Ingenuity 27 мая совершил свой шестой полет на Красной планете, но на этот раз с небольшими проблемами.
Об этом сообщает NASA.
Вертолет по команде поднялся на высоту 10 метров и переместиться на скорости 4 метра в секунду на 150 метров в юго-западном направлении. Дальше Ingenuity должен была продвинуться еще на 15 метров к югу для фотосъемки местности, а потом еще на 50 метров к северо-востоку и сесть.
Телеметрия показала, что первый 150-метровый участок Ingenuity прошел «без сучка и задоринки», но потом он начал раскачиваться, теряя и набирая скорость. Так продолжалось до конца полета, а бортовые датчики показали отклонения по крену более чем 20 градусов. Вертолет сел успешно.
В NASA выяснили, что примерно на 54-й секунде полета в программе вертолета произошел сбой, который выбил таймер на фотокамере, негативно повлияв на систему навигации.
Несмотря на это, шестой полет Ingenuity на Марсе в NASA считают успешным. Все данные о сбое тщательно проанализируют.
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