Башар Асад в четвертый раз одержал победу на выборах президента в Сирии
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Wikimedia Commons
Действующий президент Сирии Башар Асад одержал победу на президентских выборах, набрав 95,1% голосов избирателей.
Об этом сообщается в Telegram-канале президента Сирийской Арабской Республики.
«Сирийцы сказали свое слово. Башар Асад побеждает на президентских выборах Сирийской Арабской Республики, набрав 13 миллионов 540 тысяч 860 голосов, или 95,1 процента внутри и за пределами Сирии», — говорится в сообщении.
На должность лидера государства претендовали, кроме Асада, экс-министр по делам Народного совета (парламента) Абдаллах Салюм Абдаллах и представитель оппозиции Махмуд Мараи.
- В Сирии с 2011 года продолжается гражданская война. Она началась как локальное гражданское противостояние, которое постепенно переросло в восстание против режима Башара Асада. Со временем в войну втянулись не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы.
- Основные участники конфликта — регулярные воинские формирования, выступающие на стороне президента Башара Асада, формирование «умеренной» сирийской оппозиции, курдские регионалисты, а также различные террористические группировки.
- Башар Асад находится на посту президента с 2000 года. В Сирии срок полномочий президента составляет семь лет. Сейчас режим Асада с помощью Ирана и России контролирует более 60% территории страны. Повстанцы контролируют районы на северо-западе, а курды на северо-востоке.
- Госсекретарь США, министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Италии и Турции выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что не считают выборы легитимными. В МИД России заявили, что выборы не противоречат «международным усилиям по урегулированию ситуации в Сирии и не нарушают резолюций Совбеза ООН».