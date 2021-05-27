Синоптики спрогнозировали погоду в последние выходные мая: грозовые дожди и похолодание

Новости

Pixabay / Thorsten Frenzel

В Украине в ближайшие дни прогнозируют дождливую погоду и снижение температуры на 3—5 градусов, потому что в пятницу, 28 мая, на запад страны придет очередной циклон с дождями, в понедельник он охватит всю территорию.

Об этом сообщает Sinoptik.ua.

Традиционно холоднее всего будет в высокогорье — в Яремче в выходные ночью до +4 °С, днем до +12 °С, дожди. Самые жаркие пятничные регионы — восток и юг с температурой до +28 °С, но в Одессе температура воздуха не поднимется выше +21 °С.

Холодная воздушная масса будет двигаться с запада на восток, уменьшая до понедельника территорию тепла. Самый дождливый день в Украине — 30 мая, воскресенье, ливни ожидаются практически везде, за редким исключением.

На западе с 28 по 31 мая вероятны дожди различной интенсивности. Ночная температура воздуха до понедельника снизится до +9...+11 °С, дневная в пределах +14...+16 °С. На Закарпатье 31 мая до +19 °С.

В южных областях 29 мая воздух прогреется до +28 °С, холоднее будет в Одесской области: максимально +21 °С. В субботу пройдут дожди, местами с грозами. В воскресенье в Одессе и Херсоне будет солнечно, до +23 °С. В начале рабочей недели небо затянет облаками, дневная температура +21...+23 °С.

В центральном регионе в пятницу в Винницкой области +13...+19 °С, грозовые дожди, в Кировоградской области 28 мая могут быть небольшие локальные осадки, температура +15...+25 °С. Жарко будет на Полтавщине — до +27 °С. В Черкассах — до +24 °С, без осадков. В выходные и в начале недели в центральной Украине похолодает. Температура снизится до +15 °С в Винницкой, до +21 °С в Полтавской области. В Черкасской и Кировоградской областях — до +17...+19 °С. Вероятны небольшие осадки.

На востоке Украины в пятницу и субботу жара до +27 °С, в воскресенье — грозовые дожди, снижение температуры. В последний день весны погода наладится, дожди прекратятся, солнце будет выглядывать чаще.

На севере в пятницу пройдут дожди, +19...+21 °С, в Сумской области до +26 °С. В выходные станет прохладнее, дневная температура +15...+17 °С, в Сумской области +22 °С, дождь. В последний день весны снова дожди, но уже местами и небольшие, температура останется на уровне +13...+15 °С, в Сумской области +21 °С.

В Киеве с пятницы по понедельник — дожди, дневная температура в пятницу +20 °С, в выходные и в понедельник +15...+16 °С.