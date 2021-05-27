Нацсовет вынес ряд предупреждений телеканалам и радиостанциям. NewsOne, 112 и «НАШ» оштрафованы

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес ряд предупреждений телеканалам и радиостанциям за нарушения, назначил проверки и оштрафовал некоторые из них.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Предупреждения получили: Радио «Країна ФМ» за нарушение траура 23 января в связи с трагедией в доме престарелых в Харькове, парламентский телеканал «РАДА» за отсутствие информации (в течение трех часов) о трауре в День памяти жертв Холокоста, радиостанция «Славия» за трансляцию песни Олега Газманова «Офицеры», кабельные телеканалы EnTV и EUMUSIC за невыполнение требований в дни траура (регулятор через суд хочет аннулировать лицензию EnTV), редакция радиовещания Вашкивецкого горсовета за трансляцию песен ансамбля «Голубые береты», который входит в состав воздушно-десантных войск России.

«Новому каналу» назначили проверку за скрытую рекламу алкоголя в эфире передачи «Стоит знать».

Оштрафовали подсанкционные телеканалы NewsOne и «112 Украина», а также телеканал «НАШ».

NewsOne оштрафован на 114 тысяч гривен за язык вражды в отношении украиноязычного населения страны. Высказывания прозвучали от гостя программы «Эпицентр украинской политики», однако ни ведущая, ни канал не приняли меры для пресечения правонарушения.

Телеканал «112 Украина» получил штраф в более чем 100 тысяч гривен за высказывания коммуниста Петра Симоненко. В конце января в эфире программы «Голос народа» он рассказывал об «украинских националистах и неофашистах», которые «начали» войну на Донбассе.

Телеканал «НАШ» получил два штрафа и внеплановую проверку. Канал должен заплатить 228 135 гривен за дискриминацию ВСУ Еленой Бондаренко (назвала армию преступниками) и слова экс-премьера Николая Азарова, который оправдывал агрессию России в эфире и возлагал вину за войну на Вооруженные силы Украины.

Проверка каналу «НАШ» назначена после обращения СБУ из-за выступления Симоненко 4 мая, в котором он говорил о «гражданской войне» и «государственной фашизации» Украины.