Нацсовет вынес ряд предупреждений телеканалам и радиостанциям. NewsOne, 112 и «НАШ» оштрафованы
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- Костя Андрейковец
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес ряд предупреждений телеканалам и радиостанциям за нарушения, назначил проверки и оштрафовал некоторые из них.
Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.
Предупреждения получили: Радио «Країна ФМ» за нарушение траура 23 января в связи с трагедией в доме престарелых в Харькове, парламентский телеканал «РАДА» за отсутствие информации (в течение трех часов) о трауре в День памяти жертв Холокоста, радиостанция «Славия» за трансляцию песни Олега Газманова «Офицеры», кабельные телеканалы EnTV и EUMUSIC за невыполнение требований в дни траура (регулятор через суд хочет аннулировать лицензию EnTV), редакция радиовещания Вашкивецкого горсовета за трансляцию песен ансамбля «Голубые береты», который входит в состав воздушно-десантных войск России.
«Новому каналу» назначили проверку за скрытую рекламу алкоголя в эфире передачи «Стоит знать».
Оштрафовали подсанкционные телеканалы NewsOne и «112 Украина», а также телеканал «НАШ».
NewsOne оштрафован на 114 тысяч гривен за язык вражды в отношении украиноязычного населения страны. Высказывания прозвучали от гостя программы «Эпицентр украинской политики», однако ни ведущая, ни канал не приняли меры для пресечения правонарушения.
Телеканал «112 Украина» получил штраф в более чем 100 тысяч гривен за высказывания коммуниста Петра Симоненко. В конце января в эфире программы «Голос народа» он рассказывал об «украинских националистах и неофашистах», которые «начали» войну на Донбассе.
Телеканал «НАШ» получил два штрафа и внеплановую проверку. Канал должен заплатить 228 135 гривен за дискриминацию ВСУ Еленой Бондаренко (назвала армию преступниками) и слова экс-премьера Николая Азарова, который оправдывал агрессию России в эфире и возлагал вину за войну на Вооруженные силы Украины.
Проверка каналу «НАШ» назначена после обращения СБУ из-за выступления Симоненко 4 мая, в котором он говорил о «гражданской войне» и «государственной фашизации» Украины.
- Нацсовет не первый раз штрафует «НАШ», 112 и NewsOne за российскую пропаганду. В апреле Нацсовет не переоформил лицензию на вещание телеканалу «НАШ».
- В марте СНБО создал Центр противодействия дезинформации. Он должен бороться с пропагандой против Украины.