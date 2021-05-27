«Энергоатом» начал процесс против России относительно компенсации за утраченные в Крыму активы

Новости

ГП «НАЭК «Энергоатом»

Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» в мае направило в компетентные органы России сообщение о возникновении спора. Речь идет о компенсации за активы, утраченные во временно оккупированном Крыму, в частности Донузлавскую ветроэлектростанцию.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно процедуре, после получения сообщения Россией, у сторон будет шесть месяцев для урегулирования спорного вопроса во внесудебном порядке.

Как отметили в «Энергоатоме», если стороны не придут к соглашению, они готовы обращаться в суд (арбитраж).

Также в компании напомнили, что 17 декабря 2020 года по инициативе тогдашнего вице-президента предприятия Германа Галущенко между «Энергоатомом» и известной международной юридической компанией Shearman & Sterling LLP был заключен договор о предоставлении услуг по подготовке и направлении уведомления о споре от имени компании в РФ.

«Эта юридическая компания ранее уже участвовала в аналогичных делах против РФ и имеет уникальный опыт в решении сложных инвестиционных арбитражных споров», — отметили в «Энергоатоме».