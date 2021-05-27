Тонны мусора, попавшего в Венгрию по реке Тиса, на 80% являются румынскими. Украина создает систему видеонаблюдения на границе

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Пресс-служба Государственной экологической инспекции

Отходы, попадающие на территорию Венгрии по реке Тиса, на 80% имеют румынское происхождение.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

«Таковы результаты экспертизы, проведенной рабочей группой, в которую вошли представители правоохранительных и природоохранных органов Украины и Венгрии», — сообщил он.

В то же время Малеваный подчеркнул — то, что Украина производит только 20% всех отходов, засоряющих Тису, совершенно не снимает со страны ответственность за налаживание системы обращения с отходами.

По словам главы Госэкоинспекции, речь идет о разработке схем санитарной очистки населенных пунктов, которая предусматривает налаживание системы сбора и утилизации мусора, и развитии инфраструктуры для переработки отходов — сортировочных линий, мусоросжигательных заводов и прочего.

Отдельно Малеваный отметил важность налаживания мониторинга состояния рек и пообещал, что вскоре будет осуществлен один из шагов для внедрения такой системы наблюдения.

«Бассейновое управление водных ресурсов реки Тиса разрабатывает документацию для создания видеосистемы, которая будет следить за состоянием реки на украинско-венгерской границе. Ее внедрение позволит своевременно выявлять мусорные пробки и принимать меры для их устранения прежде, чем они попадут на территорию соседней страны», — рассказал он.