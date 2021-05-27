В России оштрафовали Twitter, TikTok и Google на миллионы рублей за неудаление призывов на акции Навального

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Twitter / lizafokht

Таганский суд Москвы оштрафовал Google, Twitter и TikTok за неудаление запрещенного контента и контента с призывами к участию в несогласованных акциях.

Как сообщает Интерфакс, Google оштрафована на 3,5 млн рублей ($47 600) за недостаточную фильтрацию поиска запрещенного в России контента. С учетом прошлого штрафа, компания должна заплатить 9,5 млн рублей ($129 300). 1 июня суд проведет заседания еще по пяти административным протоколам, по которым Google грозит штраф в 24 млн рублей ($326 600).

Соцсеть TikTok оштрафовали на 1,5 млн рублей ($20 400) за неудаление призывов к акциям. В апреле суд уже обязывал компанию выплатить 2,5 млн рублей ($34 000) за аналогичное нарушение. Общая сумма штрафов достигла 4 млн рублей ($54 400).

Twitter за контент о протестах оштрафован на 19 млн рублей ($258 600). С учетом предыдущих штрафов за аналогичные нарушения, соцсеть должна 27,9 млн рублей ($379 700).