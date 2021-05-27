Впервые в истории Королевских ВМС Великобритании адмиралом станет женщина

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В Королевских Военно-морских силах Великобритании впервые за 500-летнюю историю контр-адмиралом станет женщина. Звание получит 47-летняя Джуд Терри.

Об этом сообщает пресс-служба флота.

Терри пошла служить в 1997 году. В ее обязанности входили набор, обучение и организация питания личного состава. Большую часть своей карьеры она провела на кораблях базы в Плимуте, в том числе на вертолетоносце HMS Scott и исследовательском судне HMS Ocean. Перейдя на штабную работу, она занималась закрытием британских военных объектов в Афганистане и борьбой со вспышкой лихорадки Эбола в Западной Африке.

Сейчас Терри разрабатывает программы развития флота до 2040 года. Звание контр-адмирала она получит в августе 2022 года. Тогда же она приступит к обязанностям директора Королевского ВМФ по работе с личным составом.

По состоянию на 2021 год в Королевском флоте служат 6 женщин-высших офицеров и 19 женщин в звании капитана.