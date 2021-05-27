Румынские пограничники обнаружили в украинском грузовике рекордное количество контрабандного оружия

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Румынские пограничники на таможенном пункте «Исакча» задержали крупную партию контрабандного оружия и боеприпасов. В грузовике, который въехал из Украины, обнаружили 143 ящика с 2 850 новыми пистолетами и патронами к ним.

Об этом сообщает румынская пограничная полиция.

Оружие было спрятано в грузовике с мебелью, которым управлял 41-летний гражданин Украины. В сопроводительных документах было указано, что груз шел из Турции.

Как передает HotNews, министр внутренних дел Лючиан Боде заявил, что для страны это рекордная контрабанда оружия.