Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде

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Aurelien Morissard / IP3 / Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон признал определенную ответственность его страны за геноцид в Руанде.

Об этом он заявил во время визита в эту африканскую страну, пишет Deutsche Welle.

«Стоя здесь сегодня со смирением и уважением рядом с вами, я осознал нашу ответственность», — сообщил Макрон в своей речи на Мемориале геноцида в Кигали, где похоронены более 250 тысяч представителей народа тутси.

Он отметил, что Франция должна признать те «страдания, которые она причинила руандийскому народу, слишком долго хранив молчание о правде».

Макрон подчеркнул, что Франция несет частичную ответственность за геноцид, но не была его сообщницей.

Руанда давно обвиняет Францию в ответственности за геноцид, когда представители племени хуту начали настоящую охоту на представителей племени тутси. Руандийские власти отмечают, что Франция поддерживала тогдашний режим в стране и вооружала хуту. Французы считали тутси сторонниками британского влияния, а также французские военные запрещали тутси выезжать из Руанды во время геноцида.

Сам президент Руанды Поль Кагаме, который во время геноцида возглавлял Руандийский патриотический фронт, сформированный из тутси, ранее заявлял, что его страна не забудет участие Франции в геноциде, но сможет ее простить.