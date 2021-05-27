На полигоне «Широкий лан» впервые испытывают украинскую САУ «Богдана»

Новости

Defence Express

На полигоне «Широкий лан» впервые проводят испытания украинской самоходной артиллерийской установки «Богдана».

Об этом пишет Defense Express.

Военные уже сделали более 50 выстрелов из САУ. Другие детали испытаний пока остаются закрытыми до анализа окончательных данных.

Предварительные испытания «Богданы» должны оценить реальные возможности артиллерийской установки и соответствие определенным характеристикам. К концу года САУ должна пройти как предварительные, так и государственные испытания, но шансы на это невелики.