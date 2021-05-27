Советники лидеров «нормандского формата» не смогли договориться о прекращении огня на Донбассе
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Sasha Maksymenko / Flickr
Советники глав государств «нормандского формата» не смогли договориться о возвращении к соблюдению режима тишины на линии соприкосновения.
Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.
«Несмотря на последовательные попытки Украины вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и соответствующую поддержку посредников, Франции и ФРГ, сегодня представители РФ возвели дискуссию к вопросу, ответ на который с 2014 года известен всему цивилизованному миру: кто является сторонами конфликта?» — говорится в сообщении.
Отмечается, что между участниками встречи «состоялся жесткий обмен мнениями», а Украина не согласилась на попытки России исключать себя из сторон конфликта. Следующее заседание Трехсторонней группы запланировано на 9 июня.
- В середине мая Офис президента Украины инициировал встречу политических советников «нормандской четверки» из-за того, что боевики на Донбассе ежедневно обстреливают ВСУ, убивают украинских военных и все чаще применяют тяжелую артиллерию.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.