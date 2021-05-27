Во Львове 29 мая откроют первый в Украине центр массовой вакцинации населения от коронавируса

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Кравс Евгений / УНИАН

Во Львове 29 мая откроют первый в Украине центр вакцинации населения от коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

Центр обустроят на базе стадиона «Арена Львов». Жители области, которые зарегистрировались через приложение «Дія», смогут получить прививки.

«Учитывая действующие нормативно-правовые документы, центры вакцинации населения (ЦВН) являются временными пунктами прививок с возможностью хранить вакцины в течение двадцати четырех часов», — пояснил председатель ОГА.

В состав центров будут входить руководитель, врачи, вакцинаторы, регистраторы, ответственное лицо зоны медицинского наблюдения, ответственное лицо за соблюдением противоэпидемических мероприятий, бригада экстренной (скорой) медицинской помощи, а также медицинский персонал и эксперты для разъяснительной работы.