В Facebook вслед за Instagram можно будет скрывать лайки

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Katya Austin / Unsplash

Facebook и Instagram решили позволить пользователям скрывать количество лайков под своими сообщениями. Эта функция уже доступна на Instagram, а в течение нескольких недель появится и в Facebook.

Об этом говорится в совместном релизе соцсетей.

Скрыть лайки в Instagram можно в настройках в категории «Записи» (Posts) — «Скрыть счетчик лайков и просмотров» (Hide Like and View Counts).

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Отображение лайков можно как настраивать для каждого поста (до и после публикации), так и отключить их для всей ленты.

В соцсетях объяснили, что решили дать пользователям выбор — использовать эту функцию или нет. Во время тестирования пришли к выводу, что для одних пользователей скрывать лайки оказалось удобно, других же эта функция раздражала.